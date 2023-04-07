台中市第六選區立委民進黨有現任議員江肇國、黃守達及前市議員何敏誠之子何昆霖登記初選，黃守達這周日將舉辦登記後首場正式記者會，並邀請民進黨4位現任立委及立委黃國書幫他助陣。立委蔡其昌辦公室強調，若黨內其他人邀請他也願意站台，給年輕人更多鼓勵。

台中市第六選區立委民進黨初選有3人登記，何昆霖去年接棒父親何敏誠競選中市東南區議員失利，上月底也由父親及支持者等人陪同在「全安堂台中太陽餅博物館」辦「勇於承擔」記者會；新潮流黃守達這周日將舉辦首場正式記者會，邀請現任立委助陣，由蔡其昌約非屬新潮流的立委莊競程，何欣純、林靜儀、張廖萬堅及黃國書由黃守達自己邀約。黃守達說，邀請現任立委站台，給他一點鼓勵。

蔡其昌辦公室表示，因為黃守達一再客氣邀請蔡其昌，蔡其昌因此允諾參加，如果黨內其他同仁來邀請他，他也會願意站台，給年輕人更多鼓勵。

江肇國過去曾擔任現任總統府祕書長林佳龍的助理，被外界視為是林佳龍的子弟兵，2014年首次參選議員當選，2018、2022皆順利連任，基層實力強，正國會、英系的議員們日前也全力支持陪同前往登記。江肇國表示，目前仍以地方行程為主，照步調持續爭取選民支持。