本次由遠傳獨賣的紅米Note 12 Pro新機，配備旗艦規格等級的6.67吋超流暢螢幕，畫面色彩豐富。相機也搭載旗艦等級的5000萬像素Sony IMX766感光元件、OIS光學防手震。處理器則是搭載聯發科(2454)Dimensity 1080 5G行動平台，且支援67W快速充電及5,000mAh大電量電池，最高超長續航可達1.26天，此外，輕薄的機身也只有187公克。

另外一款同樣由遠傳獨賣的紅米Note 12(6+128GB)， 則是搭配120Hz高刷OLED螢幕，以及高通4Gen1高性能處理器，相機搭載4800萬像素主攝影鏡頭及800萬像素超廣角鏡頭。電池則是5000mAh超長持久大電池並支援33W快充。

遠傳也加碼推出「寵愛米粉限定好禮」，申辦遠傳獨賣紅米Note 12 Pro、紅米 Note 12(6+128GB)搭配指定方案，先享friDay影音1個月0元暢看；如同時申辦行動裝置保險(分期交付型)享行動裝置險1個月保費免費。