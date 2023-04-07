前總統馬英九訪問大陸時表示，「我們國家分了兩個部分，一個是台灣地區，一個是大陸地區，都是我們中華民國，都是中國」，蔡英文總統反批，現已經是2023年，馬的論述是1970年代的論述，跟現在環境是有差距的。民眾黨主席柯文哲今直言，能不能拜託他們兩個，有機會坐下來喝咖啡談一談，兩個每天這樣鬧來鬧去，搞到整個台灣都陪葬下去，這是不對的。

柯文哲今天舉行訪美記者會，聯訪時被問起對於馬英九、蔡英文一中論述相關看法，他指出，自己最近去新加坡，新加坡高層跟他一句話戳中痛點，對方稱台灣自己內部都沒共識，怎麼去處理對外兩岸關係？坦白講，1996年李登輝總統開國是會議解決萬年國會，所謂舊華統的處理問題，這20幾年來，自己蠻驚訝的，為什麼從來沒有個總統想辦法出來彌合、凝聚台灣共識，他一直覺得很可惜，永遠陷入藍綠兩極對抗，最後變成僵局、泥淖。

他說，像蔡總統、馬英九意見不一樣，能不能拜託他們兩個，有機會坐下來喝咖啡談一談，兩個每天這樣鬧來鬧去，搞到整個台灣都陪葬下去，這是不對的。

至於馬英九喊「九二共識又活過來了」，柯文哲認為，去中國大陸有交流總是好事，但有時馬英九講的能不能被台灣主流民意接受，那是另外一回事，台灣作為一個民主自由多元開放的國家，每個國民，即使是卸任總統也當作國民，有講話的權利自由，但至於講的能不能被台灣民眾接受，那是另一回事。