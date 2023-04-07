去年摘下中職新人王的味全龍投手陳冠偉開季狀況慢熱，球隊在6日將他將下二軍調整，以賽代訓找回投球感覺，龍隊終結者位置空出，總教練葉君璋指出替代人選，「王躍霖機會滿大的。」

陳冠偉去年表現亮眼，還曾在洋投伍鐸轉任先發時扛起球隊終結者任務，出賽49場，拿下3勝2敗9救援、9中繼成功，自責分率3.13，最後也讓他斬獲一生僅有一次機會的新人王，並入選2023年世界棒球經典賽國手。

不過開季陳冠偉表現不如預期，後援出賽2場拿下1救援成功，另一場則是被富邦悍將高國輝敲再見安打，吞下本季首敗，2場出賽共投1.1局，面對9打者被敲5支安打，自責分率6.75。

葉總表示，陳冠偉沒有特別的狀況，主要是回歸母隊後，在熱身賽出賽機會不多，目前需要的就是多點時間讓他調整，「你說他狀況不好嗎？其實也沒有不好，只是要再穩定一點。」

葉君璋指出，由於陳冠偉扛起終結者重責，因此想投的位置投不出來壓力就會比較大，「原本也有想說把他局數往前調整，但跟投手教練討論後，最後還是決定讓他先離開牛棚，去二軍調整。」

陳冠偉則說：「經典賽後身體有些疲勞，所以開季前有稍微放慢投球進度，所以有耽誤到進入季賽的進度，不過目前狀況大致還不錯，就只是差了一點比賽的感覺。」之後到二軍他主要將調整比賽節奏及累積面對打者投、配球經驗。