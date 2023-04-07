民眾黨主席柯文哲主張與對岸交流能增加善意，外界關切民眾黨、國民黨差別在何處？柯文哲今天指出，民進黨求戰、國民黨畏戰，民眾黨是不求戰不畏戰。（楊亞璇攝）

【全程字幕】馬英九喊「九二共識活過來了」 柯文哲一句話回擊藍綠兩黨 @ChinaTimes ​

民眾黨主席柯文哲主張與對岸交流能增加善意，外界關切民眾黨、國民黨差別在何處？柯文哲今天指出，民進黨求戰、國民黨畏戰，民眾黨是不求戰不畏戰，更批民進黨求戰又不備戰，「每天叫老半天也沒做什麼準備」。他認為，備戰、能戰才能不畏戰，但也不會每天搞意識形態，相信交流可增加善意，避免誤解甚至擦槍走火，還是要努力降低台海戰爭風險。

柯文哲今天下午召開訪美記者會，接受媒體聯訪。他表示，民眾黨不求戰、不畏戰，民進黨是求戰，國民黨是畏戰，並批評民進黨求戰又不備戰，自己當台北市長時很清楚，萬安演習其實都搞假的，當時六都找一個里來試辦，台北市還456個里同步演習，要能備戰、能戰，才能夠不畏戰，「每天叫老半天也沒做什麼準備，這是我們覺得不對的地方。」

柯文哲總結，國民黨基本上對中國太過於聽從，民進黨求戰、國民黨畏戰，民眾黨是不求戰、不畏戰，簡單講這是民眾黨跟國、民兩黨兩岸關係的不同。

柯文哲說，民眾黨主張就是不畏戰、不求戰，怎樣才能做到不畏戰，備戰、能戰才能不畏戰，但也不會每天搞意識形態、做沒必要爭執，他也相信交流可增加善意，有更多善意才可避免誤解，甚至擦槍走火，所以還是要努力降低台海戰爭風險，會跟美國、世界說明清楚，民眾黨對內對外的主張。