全民共享普發現金6,000元上路，力麗觀光加碼再加碼祭出「超值三倍」住房優惠專案，即日起旗下力麗哲園飯店日潭館、力麗哲園飯店月潭館、儷山林會館日月潭館、力麗馬告生態園區棲蘭山莊與明池山莊、花蓮力麗華美達安可酒店及高雄花季度假飯店，限時推出物超所值的6,000元住房優惠專案，標榜為精打細算的消費者提供最高三倍以上的超優質超優惠旅宿體驗。

即日起至6月30日，力麗哲園日潭館專門為家庭旅客提供平日6,000元優惠價入住「景緻家庭房」，再加贈下午茶四客及全新開幕RURUZAZA咖啡親子館門票兩張，讓大人小孩同玩樂狂放電。力麗哲園月潭館推出6,000元優惠價入住「精緻雙人房」並享用早餐，平日享買一送一或可同時入住兩間房間，輕鬆擁有清幽靜雅，片刻融入寧靜氛圍。

擁有亞洲第一大木屋美譽的儷山林會館日月潭館，平日6,000元優惠價入住豪華湖景雙人房型，則大方升等為「豪華湖景四人房」，更加送老媽拌麵組乙份，零距離親近日月潭湖畔，靜靜傾聽魚群躍起之音。

富含自然生態資源的力麗馬告生態園區，不僅是台灣最大闊葉林與檜木神木園，更擁有超過365種動物與231種以上的植物，適合愛好自然喜歡寧靜的旅人造訪。平日6,000元優惠價入住棲蘭山莊「歐式雙人房」或明池山莊「雅緻雙人房」即享一泊二食優惠，品嚐雙人晚間套餐以及自助式早餐，專案同時包含雙人神木園半日遊行程（含精緻餐食提供）。走進仙霧縹緲的亞洲最大神木群聚落，仿若走入盛唐山水田園派詩人王維「空山不見人，但聞人語響，返景入深林，復照青苔上」的靜謐場景。

幅員遼闊的花蓮，擁有千變萬化的自然生態，極適合規劃深度多日遊。因此花蓮力麗華美達安可酒店推出「FUN心遊三天兩夜」專案，平日6,000元優惠價入住「精緻雙人房」二晚，可享雙人晚間套餐、自助式早餐及下午茶套餐，另外再加碼贈送平日住宿券一張，優惠總價超過20,000元以上，超高三倍CP值無壓多日旅遊，細細體會台灣最美麗後山。

隱身於高雄市田寮區綠林秘境中的花季度假飯店，擁有源自日治時代即已開發的百年優質湯泉，此次特別推出全民共享優惠三選一，每日限量5間。平日6,000元優惠價入住「巧月套房」，即享1、客房免費升等優惠；或2、享每房兩位12歲以下孩童免費入住；或3、獲贈總價值3,000元的「花季優惠券」，共提供假日免加價券1,000元乙張、映月湯屋優惠券500元2張、餐飲優惠券200元2張及裸湯優惠券200元3張。