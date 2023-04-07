2024總統大選備受矚目，早早表態參選的民眾黨主席柯文哲今天再訪美記者會受訪強調，他反對下架民進黨或非綠聯盟的口號。（楊亞璇攝）

2024總統大選備受矚目，早早表態參選的民眾黨主席柯文哲今天再訪美記者會受訪強調，他反對「下架民進黨」或「非綠聯盟」的口號，因為還是陷入藍綠對抗的僵局。

他說，「你想想看，下架民進黨，難道換國民黨上來貪汙腐敗？國民黨也不要忘記當年怎麼下台，這幾年真的有改進多少嗎？」

至於非綠聯盟，柯文哲認為，若把國民屬於偏綠排除在外，國家永遠陷入藍綠對抗僵局，所以為何他講「聯合政府、團結台灣」是個新政治口號，他反對下架民進黨、非綠聯盟這種政治口號。