獨派教授、綠營名嘴許維智曾在政論節目稱，前總統馬英九若敢在赴陸行程喊「中華民國」4個字，就會號召獨派教授到機場接機。前總統馬英九今天(7日)返台，曾公開喊包車接機並邀獨派教授一同前往。國民黨台北市議員徐巧芯表示，他們沒上車，嗆台獨打嘴砲。網友甚至猛酸，「這下臉都打腫了」。

徐巧芯今(7日)在臉書粉專表示，獨派罵她，打電話她沒接。但台獨就是詐騙，詐騙電話她幹嘛接？

徐巧芯說，她包遊覽車3台，從台北市議會發車到桃園機場，全台灣媒體都看到了，確確實實發車了，就他們沒上車，吳欣岱還直接躲起來，果然是「台獨打嘴砲，接機沒人到」。

網友紛紛表示，「女戰神～加油～加油」、「超讚的啦！」 、「漂亮」、「這下臉都打腫了」、「他們有本事也可以自己去啊 」 、「就會一張嘴~」、「超嗆～」、「獨派沒人敢啦，笑死」、「說到沒做到，確實落漆」。

還有網友說，、「上車時間地點都公告了，他們就是不敢到」、「太可惜了，應該跟他們輸贏雞排的，就有雞排吃了」 。