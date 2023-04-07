特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）一直對美國財政政策頗有微詞，近日他在社群平台推特（Twitter）發文，認為股神巴菲特（Warren Buffett）才是美國財政部長的最佳人選。有趣的是，馬斯克上周才抱怨巴菲特不買特斯拉。

外媒報導，一名網友在推特問馬斯克「埃隆，你希望誰當財政部長？」。馬斯克回應，可能是巴菲特，而非葉倫，「他只需每周花不到1小時的時間，就能完成事情」。

馬斯克解釋，任何具備長期績效的成功投資人，都能做好工作，這份工作本質上就是大規模基金管理。

馬斯克對巴菲特投資的獨到眼光讚譽有加，但也始終對巴菲特沒有投資特斯拉耿耿於懷，如他上周提到，巴菲特及其合夥人孟格過去拒絕投資特斯拉，如今錯失了鉅額的回報。

但富比士表示，巴菲特可能對取代葉倫興趣缺缺，因為他對葉倫的評價不低。巴菲特曾在2014年股東大會上稱讚前聯準會（Fed）主席柏南克（Ben Bernanke）是「英雄」和「十分聰明的人」，而對葉倫也有同樣的感覺。