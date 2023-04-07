交通部觀光局與行政院農委會去年7月修訂非都市土地使用管制規則，修正農牧用地及林業用地使用項目，增列可容許申請「露營設施」，觀光局也配合公告發布「露營場管理要點」，苗栗縣政府文觀局全力推動露營場合法化，為了服務業者，文觀局推出「農地申辦露營設施諮詢服務」每周一、三、五上午9時至12時，在文觀局3樓觀光行銷科提供服務。

苗栗縣是露營大縣，全縣擁有270餘場露營場。（謝明俊攝）

觀光局公告露營場管理要點後，讓農地可以合法申請露營相關設施，苗栗縣政府文觀局為了讓縣內業者了解相關規定，從去年10月間邀集苗栗縣政府相關單位召開「苗栗縣政府受理露營場業務研商會議」，並於去年11月14日訂定「苗栗縣露營場輔導及聯合稽查推動小組設置要點」，並從去底開始深入地方召開了六場說明會」，將此相關申請資訊傳達給需要的民眾或業者。

據悉，因許多地方人士及業者認為中央訂定的露營場設施限制過於嚴苛，現有業者根本無力達成，因此，現行業者對於主動申請，興趣缺缺。

苗栗縣政府文觀局從7日開始推出露營場申辦諮詢服務。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

文觀局考量農地申設露營設施採用的土地容許制度，其實已行之有年，為能提高此次輔導作業效率，早在今年元月時就已拜會苗栗縣地政士公會，希望可以導入最熟捻第1線土地業務的地政士到這次申辦輔導作業中，經過這段時間的溝通協調，雙方最後終於拍板敲定，由文觀局開辦「農地申辦露營設施諮詢服務」，諮詢專業人員則由苗栗縣地政士公會派員提供，從4月7日起正式上路。

文觀局「農地申辦露營設施諮詢服務」目前排定時段為每周一、三、五的上午9時至12時，諮詢地點為文觀局3樓觀光行銷科，諮詢專線：037-352961分機416，搭配既有觀光行銷科露營場受理窗口楊先生，電話037-352961分機417，歡迎有需要的民眾或業者踴躍使用。

文觀局並將持續評估其他輔導作為的可能性，例如將此諮詢服務延伸至原鄉地區的可能性、協助原鄉地區不善於電腦作業的業者上線申請環境敏感地區查詢作業等等，希望可以加速輔導腳步，持續為苗栗的觀光加分。