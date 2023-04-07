台中市大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動將於本月21日深夜由大甲鎮瀾宮起駕，預計22日上午進入烏日警分局轄區，途經龍井區、大肚區、烏日區後進入彰化市區；烏日警分局6日下午邀集各接駕團體負責人，共同討論交通疏導及防竊（盜）等各項安全維護措施。

台中市政府警察局烏日分局6日下午14時召開「2023年大甲媽祖國際觀光文化節大甲鎮瀾宮天上聖母遶境活動各接駕團體活動秩序平安順遂期前會議」，由分局長尤啓南親自主持，邀請轄內23個宮廟及接駕團體負責人與會討論。

台中市大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動將於本月21日深夜由大甲鎮瀾宮起駕，烏日警分局6日下午邀集各接駕團體負責人，共同討論交通疏導及防竊（盜）等各項安全維護措施。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

烏日警分局指出，有鑑於往年遶境期間他縣市偶有民眾過度激情發生爭搶神轎情事，為避免衍生衝突或踩踏事件發生，除針對易生推擠、踩踏熱區嚴密部屬安全維護警力外，特別邀集轄內23個宮廟及接駕團體，協調交接轎地點，共同討論如何防範遶境活動時可能發生的各種狀況，期盼能「傳統中不失禮，熱鬧中不失序」。

烏日警分局也呼籲，參與遶境活動之香客及在地鄉親，如在人流尖峰時間，遇警方實施管制時，請配合相關管制及引導措施，相關道路管制及替代道路等訊息，屆時亦將委請電子媒體、電台、社群軟體予以宣導，讓民眾可以避開塞車路段及時段，確保活動能夠平安順利進行。