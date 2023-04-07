聯合國農糧署(FAO)在週五表示，該機構的物價指數追蹤了全球交易量最大的糧食大宗商品，在三月的平均為126.9點，低於二月的129.7點，並且為自2021年7月以來最低點。

農糧署表示，供應充足，進口需求疲軟，同時允許烏克蘭穀物安全經黑海出口的規定獲得延期，這些因素都促成了糧食價格的下跌。

該機構進一步指出，指數的下降反映出穀物、植物油和乳製品的價格下降，它們也抵消了糖和肉類價格的上漲。

FAO首席經濟學家Maximo Torero說，價格雖然在全球的水準下降，但在部分的市場仍持續在高檔和繼續上升，為糧食安全增添了挑戰。並且，由於開發中國家的貨幣對美元和歐元的貶值，以及不斷增加的債務負擔，這種情況更加嚴重。

在分項指數方面，穀物價格指數在三月為月減5.6%，其中小麥下跌7.1%，玉米下跌4.6%，大米下跌3.2%。

相較之下，糖價上漲1.5%，達到2016年10月以來的最高水準，原因是市場擔心印度、泰國和中國糖產量在未來下滑。肉價指數上漲了0.8%。