美國國稅局（IRS）計畫在未來2年內增聘約3萬名新員工，並部署最新科技，以加快推進800億美元（約新台幣2.4兆）的投資計畫，改善稅務執行和客戶服務。國稅局這一份新的戰略運營計畫將在2023年和2024年的財年中撥出約86.4億美元（約新台幣2630億元）的新資金，其中8782名新聘崗位為執法人員。可望在未來10年再多徵得6兆新台幣左右的稅金。

The IRS is planning to hire as many accountants and attorneys as it takes to crack down on rich people 'that are not paying the taxes they owe' https://t.co/vtzBVWKBft — Insider Business (@BusinessInsider) April 7, 2023

據《路透社》（Reuters）6報導，美國財政部副部長艾迪耶摩（Wally Adeyemo）告訴記者：「國稅局將聘用比以往還要更多的數據科學家來進行執法，」這些人將與更傳統的稅務律師和稅收代理人一起，利用新的數據分析技術來識別稅務審計目標。

國稅局在近幾個月聘用了5千名新的納稅人服務人員來回答電話、重新開放納稅人協助中心和處理納稅申報，此外，還將繼續增加客戶服務聘用人員。

客戶服務聘用人員將在未來2年內達到13883名全職員工。但是，一大部分這些新員工是用來取代預計在未來2年退休的約12000名國稅局員工，其中包括超過4700名執法人員。

去年的《降低通貨膨脹法案》（Inflation Reduction Act）為這一次國稅局計畫注入資金，將提升國稅局的審計能力，並希望能課徵財政部估計的約每年6000億美元（約新台幣18兆）的「稅收落差」，新的稅務審計預計將集中在最富裕的美國人身上。

國會預算辦公室估計，新資金將在未來十年中產生約2040億美元（約新台幣6兆）的稅收，這些收入將用於支付《降低通貨膨脹法案》的相關投資，財政部估計這些投資可望帶來4000億美元（約新台幣12兆）的收入。