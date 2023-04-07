全民普發6,000元陸續入帳了，觀光餐旅業持續推出優惠活動搶商機，高雄漢來飯店三麗鷗主題房也要把六千元加倍放大，即日起至4月16日民眾可以用12,000元連住兩晚雙人主題房，入住日期為即日起至6月30日，換算下來只要以6,000元就可以入住價值18,249元Hello Kitty主題房，共有8個角色房型可以任選，讓粉絲大喊超佛心的。

漢來三麗鷗主題房依照各角色人物以及市、港景觀而有不同的價位，這次因應政府普發6,000元直接邀請民眾入住，角色房型可以任選，也不用加服務費和稅金，一樣享有主題房的高階禮遇，包括8款故事角色的迎賓茶點、客製化的備品和客用品、冰箱飲料免費、自助式早餐、定點定時交通接駁，再加送美好回憶的合影相框照，滿滿的三麗鷗氛圍令粉絲流連忘返。

漢來推出的全員升等主題房12,000享有連住兩晚優惠，共有9間雙人客房可以選擇，每個房間都是獨一無二，分別為9間不同主題故事，包括Hello Kitty、美蒂、酷洛米、雙星仙子、大眼蛙、酷企鵝、蛋黃哥、淘氣猴等。若想要入住家庭房，則有8間不同主題，每晚只要12,000元，原售價20,559～22,869元，也是可以任選自己喜歡一角色房型入住。訂購日期只到4/16，入住日可以使用到6/30，每日限量，限平日使用。

漢來三麗鷗主題房一直是粉絲最嚮往的飯店，360度沈浸式的空間設計，讓粉絲把每一個角落當做最佳打卡點。此次活動以普發6,000元就可以升等入住主題房，包含最受歡迎的Hello Kitty美式學院風，不但面向無敵港景，其Hello Kitty經典紅藍色系的校園巴士造型一直是吸睛造型。另外美樂蒂童話公主風以及酷企鵝巨星攝影棚都是熱門首選，共有18間不同房型風格，快來選擇您最喜歡主題入住吧!