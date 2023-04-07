春日漸暖、萬物甦醒之際，乾杯集團旗下日式鍋物品牌「黑毛屋」與「黑毛屋本家」推出「海之幸 日本和牛涮涮鍋」、「春野菜蕪菁 日本和牛涮涮鍋」2款春季限定鍋物，選以日本青森縣鄉土料理「草莓煮」與當季盛產「蕪菁」，設計出具「春日」意象的新風味，結尾變化成意想不到的義大利麵，食趣十足。

黑毛屋品牌系列是台灣最能呈現日式各地特色鍋物的專家，藉由對日本道地鄉土鍋物的了解，於每年四季交際之時，推出台灣市場少見的特色風味，不僅滿足顧客對於美食新意的需求，更帶領品嚐季節之味，深入了解日本淵遠流長的鍋物飲食文化，肩負起「日本鍋物傳教士」的使命。

「黑毛屋」全新風味「春野菜蕪菁 日本和牛涮涮鍋」為一款由清爽開啟、濃郁結尾，融入了春季野菜的風味鍋物。春日盛產的蕪菁，其本身甜脆可口，搭配新鮮的蔬菜、雞骨熬煮出的湯頭甘甜無比，加入適量的蘿蔔泥，既增添了營養價值，也提升整體草本香氣，不禁讓人聯想到春天的清新和生機。搭配當季油菜、菇類等綜合蔬菜盤，脂香豐富的日本和牛或西班牙伊比利豬放入鍋中輕涮，風味更顯清爽不膩口，並備有黑芝麻醬、白芝麻醬、鯷魚醬、椪醋4款沾醬搭配享用。

在一餐的結尾，黑毛屋一貫由服務人員運用最後的湯頭，為賓客烹調呈上一碗美味逸品。此季逸品推出令人意想不到的「義大利麵」作為尾聲，在精華湯頭中，加入牛肝菌、奶油醬，烹調出濃郁奶香的「松露風味牛肝菌奶蛋義大利麵」，清爽的火鍋變化為濃郁的義大利麵，意料不到的美味驚喜也傳遞了春日充滿繽紛變化的意象。售價680元起+10％服務費，於即日起至7月2日全台門市限定開賣。

春日同為草莓的季節，「黑毛屋本家」以日本青森特色鄉土料理「草莓煮」做為今年春季鍋物「海之幸 日本和牛涮涮鍋」開發靈感。「草莓煮」雖名有草莓，不過並不是以草莓來烹調的料理，而是海膽鮑湯，出自於山海繚繞的日本青森縣，其盛產魷魚、鯖魚、海膽等鮮度超群的海味，對於日本水產資源有著舉足輕重的地位。討海人將捕獲的海膽和鮑魚以簡單的調味烹煮，保留海味的鮮甜，由於海膽顏色略紅、表面形狀與草莓相似，宛若晨靄中的野草莓果一般，便取名為「草莓煮」，現在則是過年喜慶祝宴時不可或缺的料理。

黑毛屋本家「海之幸 日本和牛涮涮鍋」將「草莓煮」設計為此鍋物第一道美味，由服務人員現場烹調，將海膽與鮑魚輕涮於鍋中燙熟，淋上以黃蜆、大蛤、蔬菜及雞骨熬製出的貝貝高湯，再以大葉點綴增添香氣，現製成一品美味的鮮湯。主餐集結豐盛的頂級海陸食材，並精心設計3款獨家沾醬分別搭配海鮮、肉品、蔬菜，像是台灣龍膽石斑、超大蛤、北海道生食級干貝、廣島牡蠣，佐上清淡爽口的紫蘇醬享用，能突顯出海鮮的原味；日本和牛或西班牙Bellota伊比利豬搭配甘香微鹹的鮑魚肝醬，更能襯出油脂的甘甜；季節野菜盤則搭配濃稠、香氣十足的黑芝麻醬，富含營養且越吃越香。

逸品則選用北海道產玉米醬加入精華湯底作為基底醬汁，加入貝類及松露提味，烹調至收汁出甘甜濃郁、香氣十足的「松露玉米奶醬義大利麵」，另附有特製手工肉丸與甜點組合，大感滿足。售價1,780元起+10％服務費，於即日起至5月30日販售。

此外，成為乾杯集團Line官方帳號「KANPAI GO！CLUB」會員，消費金額享點數累積，可免費兌換餐點、現金折抵，亦可轉贈給親朋好友使用，最高可兌換價值近一萬元的豪華和牛美味。