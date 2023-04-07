不少人喜歡拿棉花棒掏耳朵，有時清到裡面沒耳垢，還是習慣拿棉花棒掏掏看，但耳垢需要定時清理嗎？耳鼻喉頭頸專科黃昭勳醫師提到，在正常狀況下，耳垢會隨表皮的角質化排出耳道，所以不用刻意清理，並分享4種需清除耳垢的情況。

黃昭勳醫師在臉書粉專表示，耳垢是由外耳道表皮脫下的角質層與皮脂混合而成，耳垢的油性物質能滋潤耳道皮膚，形成防水層，若是沒有皮脂，外耳道皮膚容易乾燥、發癢，此外耳垢內的酵素與酸性物質，還有抵抗細菌和真菌的功能。

黃昭勳醫師說，在正常狀況下，耳垢會隨表皮的角質化排出耳道，所以無需定期清理，若是使用棉棒、耳耙掏耳朵，反而會將耳垢往內推，堵塞耳道影響聽力，除非出現4種情況，分別是「耳垢阻塞造成聽力障礙」、「耳垢遮蓋耳膜妨礙診斷」、「耳垢多到細菌滋生，引發外耳道炎」、「長期使用助聽器或耳塞的人」。

黃昭勳醫師補充說明，耳垢阻塞是傳導性聽障的常見原因，尤其是游泳或洗髮後，耳垢吸收水分後，會出現膨脹的狀況，宛如天然耳塞，完全堵塞耳道，可能會造成暫時聽力減弱，甚至有耳痛的感覺。