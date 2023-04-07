大陸委員會今日表示，國人曾瀞漪擔任中共第14屆全國政協委員，涉及違反臺灣地區與大陸地區人民關係條例（下稱兩岸條例）第33條第2項規定，案經內政部查處，並於3月27日依兩岸條例第90條第3項規定裁處新臺幣50萬元罰鍰。

曾瀞漪1969年生於台灣，畢業於輔大大眾傳播系，曾在TVBS擔任新聞主播與記者。1997年加入香港鳳凰衛視，主持「金石財經」、「財經點對點」節目十餘年，並兼任製作人和主編。

曾瀞漪擔任大陸第14屆全國政協委員，界別在全國台聯會。與其他台聯會成員多是「台二代」或「台三代」不同，曾瀞漪是在台灣出生成長。

陸委會指出，中共各級政治協商會議制度組織屬兩岸條例第33條第2項公告禁止之政治性機關(構)、團體，臺灣人民依法不得擔任職務或為其成員。中共憲法及相關法律明文規定政治協商會議之角色、定位及職責，與臺灣的自由民主體制無法相容。中共當局積極攏絡臺灣人民擔任相關職務，目的在型塑統戰樣板、營造認同統一之假象，這種利誘違法職務的行徑包藏禍心，必然無法獲得多數臺灣人民的認同。

陸委會提醒，中共長期以零和思維對臺打壓、迄不放棄武力犯臺，其政治體制、社會環境更與臺灣及一般文明國家所認知的普世標準有很大的差異，國人赴陸就業生活及從事兩岸交流活動應注意遵守法令規定，以免誤蹈中共統戰陷阱，擔任可能危害我國家安全或利益之職務，不慎觸法而損及自身權益。