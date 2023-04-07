味全龍投手陳冠偉開季狀況慢熱，教練團決定先將他下放二軍，讓他透過比賽繼續做調整，空出來的終結者位置有很大機會會交給今年改披龍袍的王躍霖，聽聞總教練葉君璋可能賦予的任務，王躍霖先是大聲「蛤」了一聲並說：「不管在什麼角色，把自己工作做好比較重要。」

王躍霖去年季中透過交易方式來到富邦悍將，季後被擺在60人保留名單外，雖然富邦有意簽回，但他決定轉隊，與弟弟王維中一同拚戰，新球季穿上龍隊95號球衣。

來到龍隊後，王躍霖的經驗成為龍隊牛棚要角，「最近狀況確實有比想像中好，速度也比春訓時提升一些。不管是在什麼角色，把自己工作做好比較重要，不要失分、完成教練賦予的任務。」

過去在樂天桃猿時，王躍霖也曾擔任過終結者，在2020年球季奪過10次救援，他表示，當時自己是投第7局，又往後投第8局，但當時終結者陳禹勳狀況不佳，因此教練團讓他們互換角色，「心情上沒有太多影響，就是用第8局心情去投，完成任務、抓下3個出局數。」