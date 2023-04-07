台中市1家醫美診所醫生娘控告小護士與老公醫師外遇，老公在兩人私密對話說：「喜愛妳高潮」、「想要讓你跟旁觀者都高潮」；小護士回應：「想跟寶貝愛愛」、「會高潮好幾次」等語，崩潰告她求償。小護士承認婚外情嘿咻，辯稱早在2019年分手，已超過請求時效，法官認定，護士侵害配偶身分法益3年，判賠60萬元，可上訴。

美國大學碩士學歷的醫生娘，在老公的醫美診所擔任執行長，她指控，小護士在2016年進診所任職，曾聽說她與老公醫師有親密關係，她在2017年間就質問小護士：「不需再提醒你，我是醫師太太吧！」，小護士否認逾越男女分際。

醫生娘說，她2020年8月間拿到兩人的私密對話，控告小護士從2016年起與醫師外遇交往、發生性行為，並提出兩人2018年間私密的曖昧對話為證。

小護士留言：「我覺得也時候都還會高潮好幾次」、「想跟寶貝愛愛」、「月經來，好可惜不能愛愛了」等語；醫師回應：「我喜愛你高潮」、「想要讓你跟旁觀者都高潮」，「這樣會變成我們的性伴侶嗎」等語。

此外，醫師娘並指控，小護士將客戶資料簡報檔編寫「死賤貨」、「賤貨流程圖」、「賤貨，get out here」等字眼；醫師將部分收入匯給小護士，供她買房地產及精品。

小護士坦承，曾與醫師親密對話、性行為及以男女朋友身分交往，但在2019年就分手了，醫師娘早在2016年就知情，侵權行為請求時效2年，到2022年8月提告已超過時效。並抗辯，她依醫師指示協助對帳匯款，提出憑證證實已將款項匯回。

法官認定，小護士未舉證醫師娘知情時間，而醫生娘也未證明小護士與醫師在2019年後持續交往、小護士編寫客戶資料等情事，審酌小護士自2016年起3年間侵害醫師娘的配偶身分法益，造成她精神痛苦，判賠60萬元。