許多人在壓力大或是高興時容易出現暴飲暴食，台大生物產業學系老師洪泰雄指出，這類進食不是因為真的飢餓，且長期下來會導致肥胖、糖尿病等，平時可透過5招控制口腹之慾，包括意識到情緒性進食的觸發因素、建立健康的飲食習慣、尋求營養師幫助、進行放鬆練習，或是找到其他應對情緒的方法。

洪泰雄在臉書粉專發文指出，情緒性進食不是因為飢餓或身體需要，是指因為情緒的影響而出現的進食行為，例如焦慮、抑鬱、孤獨或壓力等負面情緒，或是因為高興、慶祝或獎勵等積極情緒。這類人往往會選擇高能量、高脂肪、高糖分的食物，而且這些食物通常是零食或快餐等高卡路里的食品，長期下來會導致體重增加和身體健康問題，例如肥胖、糖尿病、心血管疾病等。

因此，控制情緒性進食對於身心健康非常重要，洪泰雄也分享5招改善：

▍意識到情緒性進食的觸發因素

瞭解自己情緒性進食的原因，例如焦慮、抑鬱、壓力、孤獨等負面情緒，以及高興、慶祝、獎勵等積極情緒，可以幫助你避免這些情緒和食物之間的聯繫。

▍建立健康的飲食習慣

保持健康的飲食習慣，例如每天吃足夠的水果、蔬菜、穀物和蛋白質，可以減少因情緒性進食導致的身體健康問題。

▍尋求幫助

如果情緒性進食嚴重影響到你的健康和生活品質，可以尋求心理醫生或營養師的幫助。他們可以提供個性化的建議和治療方案，幫助你克服情緒性進食。

▍進行放鬆練習

放鬆練習，例如冥想、瑜伽或深呼吸，可以幫助控制情緒，減少焦慮和壓力，從而減少情緒性進食的發生。

▍找到其他應對情緒的方法

找到其他有效的方式來應對情緒，例如運動、社交活動、寫日記、聽音樂等，可以幫助緩解負面情緒，減少情緒性進食的發生。