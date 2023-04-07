金雅重劃區為新興社區，人口不斷增加，卻因大多是戶數皆不到100戶中小型社區，依據環保局相關規定，無法提供垃圾子母車，里長、居民經常反映，丟垃圾成為大問題。對此，市府今表示，環保局將於金雅重劃區規畫實施定時、定點之收運垃圾措施，將於6月1日開始試辦。

金雅重劃區居民經常反應社區垃圾清運問題，由於該地區社區大多是中小型規模的社區，戶數皆不到100戶，依據環保局相關規定，無法提供垃圾子母車，且社區民眾早出晚歸，較難配合垃圾車清運時間，造成丟垃圾成為大問題，民眾多次陳情，希望納入垃圾車收運規劃。

市府表示，為服務金雅重劃區市民丟垃圾之便利性，提供清潔隊員安全收運垃圾方式，環保局特別於金雅重劃區規劃實施定時、定點之收運垃圾措施，並定於今年6月1日開始實施試辦計畫。

環保局指出，此次試辦計畫是以人力委外方式執行，將開放滿70戶以上、未及100戶之中型社區，向環保局提出垃圾子車及廚餘收運申請。依社區函文申請，由環保局同仁前往評估及詳細解說收運作業相關規則，子車桶位置及垃圾車收運地點。

環保局也指出，將執行社區垃圾子車及廚餘收運作業，降低竹市垃圾量產生，提升廚餘及資源回收量，也規畫新增金雅重劃區垃圾沿線收運路線，提升民眾丟棄垃圾便利性、維護市容環境。

市府也說明，本次試辦計畫也配合環保署政策推廣定時、定點垃圾收運，除便利民眾傾倒垃圾，另考量傳統的沿街收運方式，清潔隊員站在垃圾車後工作是相對危險，以定時、定點收運垃圾，車輛行駛中隊員坐在副駕駛座，到達定點時再下車協助管控垃圾排放，提供相對安全的工作環境。

市府提醒，民眾如果平日無法於規劃收運時間傾倒垃圾時，可利用8條假日定線、定時、定點收運路線傾倒垃圾，而星期天定點清運路線，則可至環保局網站查詢各清路線之清運點及清運時間。