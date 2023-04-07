【2023花露露的童樂節】將於7/6（四）至7/23（日）重返衛武營，以「宇宙樂園」的概念，將衛武營打造成充滿冒險樂趣的太空船。連續三週的展演活動包括4檔廣受好評的廳院精彩節目以及戶外移動故事屋、大遊行、迷你足球與拔河、工作坊、電影及市集等琳瑯滿目的活動，今年特別規劃兒童營隊活動，在暑假期間陪孩子們一邊玩一邊體會表演藝術帶來的感動，4/21（五）全面啟售，提供家庭套票享8折與同樂套票享75折兩種優惠，歡迎相約一起來衛武營展開藝文宇宙大冒險吧！

衛武營藝術總監簡文彬提到，衛武營除了是一個提供藝文展演的平台外，同時也肩負培養未來藝術人口的責任，【花露露的童樂節】就是要讓孩子們在玩樂中親近藝術。(衛武營國家藝術文化中心提供)

衛武營藝術總監簡文彬表示：「衛武營除了是一個提供藝文展演的平台外，同時也肩負培養未來藝術人口的責任，【花露露的童樂節】就是要讓孩子們在玩樂中親近藝術，去年在疫情影響下，首次實體舉辦的【花露露的童樂節】，吸引到4萬多人次在衛武營度過了三個美好的週末時光，今年的展演、週邊親子活動更高達200多場，也計畫將與高雄市政府教育局的兒童藝術節 『瘋藝夏』合作，一起為孩子們創造最棒的暑假回憶。」

【2023花露露的童樂節】為不同年齡層的孩子，推出互動體驗、戲劇、音樂、馬戲等節目。今年特別為0-3歲的孩子，邀請西班牙小乳牛劇團《鍋中的月亮》互動體驗劇場打頭陣，魔幻的場景融合現場音樂、舞蹈、戲劇等形式，引領大小觀眾在演出中隨著音樂及燈光的節奏共舞。7/6（四）至7/9（日）在衛武營戲劇院進行12場演出，臺灣的觀眾將有幸欣賞到這齣製作的亞洲首演。

另外今年的演出也有許多臺灣在地的故事與文化，由囝仔人所創作的「節氣果物語計畫」以四季具代表性的水果為主角，結合不同議題述說土地的故事，囝仔人《節氣果物語－夏之章》以物件劇場結合現代偶戲的形式演出，選擇夏天代表水果西瓜、芒果為主角，用全新視角呈現農田孕育果實所經歷的事件，並使用光影、戲偶表現來營造繽紛的視覺，透過日常生活物件引發小朋友的想像力與好奇心，7/8（六）、7/9（日）表演廳溫馨登場。

A劇團《阿卡的兒歌大冒險－環島篇》描述主人翁阿卡為了要成為一個兒歌小博士，目標要把全世界的兒歌和它們的故事全學起來，從臺灣開始出發，觀眾可以聽到許多耳熟能詳的兒歌，包含〈天黑黑〉、〈妹妹背著洋娃娃〉、〈小毛驢〉等，以無伴奏人聲與肢體互動，重新詮釋兒歌故事，7/15（六）、7/16（日）表演廳將帶領大小朋友用不同的面向看世界，體驗純粹人聲的美妙力量。

由A劇團帶來花露露主題曲阿卡貝拉版，搭配花露露與小朋友們一起唱跳炒熱氣氛！(衛武營國家藝術文化中心提供)

阿庫羅布夫劇團《飛高高》是一場在絕美空氣造景中所展開的一場馬戲團式冒險，表演者穿梭在超現實時空中，以空氣為媒材，將日常物件轉化成為不凡的美麗，觀眾可以看到飛翔的雨傘、吞人的大氣球、飄浮在觀眾頭上的風箏，以及前所未見的巨大雪球魔幻場景，結合幽默詼諧的喜劇表演，7/22（六）、7/23（日）在戲劇院，絕對讓大家驚喜連連，笑到無法自拔！

在室外的公共空間還有更多有趣的節目與活動等你一起同樂！《花露露大遊行：花露露的森林飛船》以花露露搭乘森林飛船的特殊能量與場館特色結合，引導大眾共同協助完成任務，更添演出樂趣。榕樹廣場所搭設的《移動故事屋》將以臺灣原創動畫劇目、180度環形投幕及聲光特效、體感裝置為主軸，由演員在台前生動地說演故事，且隨著故事的進行，也會伴隨著地震、閃光、煙霧等特效出現，讓觀眾實際感受劇情的情境變化。享受完藝文演出的美好時光後，還有《花露露的迷你足球》與《花露露的迷你拔河》，號召充滿活力的小夥伴們與花露露一起動一動，展現超萌力！

在衛武營演講廳的「創意學習工作坊」可千萬別錯過！包含《花露露的光影箱》、《回憶的盒子》、《阿卡貝拉唱兒歌》藉由親子一起動手動腦藝術DIY之外，還有教小朋友用阿卡貝拉來唱兒歌；音樂廳將推出探索管風琴音樂《親子狂歡派對》，讓大小朋友一起深入了解這座亞洲最大的管風琴，以及攜手富邦文教基金會在榕樹廣場舉辦的《花露露的親子電影院》，眾多節目陪伴孩子們一起享受親子共學的樂趣。今年更規劃衛武營專屬的夏令營活動，為期五天的《劇場遊樂營》由両両製造聚團的左涵潔與深耕舞蹈教育的方秀慈，透過遊戲、跨域、生活應用三個面向來規劃設計課程，讓孩子邊玩邊學，激發孩子生活中無限的可能性。

《劇場遊樂營》透過遊戲、跨域、生活應用三個面向來規劃設計課程，讓孩子邊玩邊學。(衛武營國家藝術文化中心提供)

《兒童導覽：衛武營大冒險》將以衛武營建築過程故事串起全場，每週給小朋友不同主題角色扮演，如：海盜、太空人、恐龍飼育員等，由特派導覽員帶領小朋友完成層層關卡後成為衛武營的小達人。去(2022)年廣受大眾歡迎的《黃昏市集童樂節限定場》和《小老闆市集》，今年也不缺席！邀請5-10歲小朋友一起發揮想像力，帶上你們的寶物盡情在衛武營賣萌吧！

【2023花露露的童樂節】自4/14（五）中午12:00起至4/21（五）12:00止，會員早鳥優惠75折，4/21（五）中午12:00起全面啟售，特別推出三種套票優惠，同場次購票三張以上票券可享8折優惠的「家庭套票」與同筆訂單購買兩檔節目各二張以上票券享75折優惠的「同樂套票」，還有「移動故事屋套票」只要同筆訂單購買三場次不同的故事主題各一張（含）以上，即可享8折優惠。此次也與高雄老字號早餐宵夜品牌「老江紅茶牛奶」合作，4/14（五）起將於全門市推出期間限定主題飲料杯。延續去年與「高雄福華大飯店」合作，早鳥期間只要購買售票節目票券，即可兌換花露露X高雄福華聯名的手工餅乾，數量有限，兌完為止。更多有關【2023花露露的童樂節】相關節目與活動資訊，可至衛武營官網（www.npac-weiwuying.org）查詢