台電台北南區營業處今（7）日舉行新、卸任處長交接典禮，由配售電事業部副總經理陳銘樹擔任監交人，新任處長楊顯輝從卸任處長黃銘宏手中接下印信，宣誓就任台北南區營業處處長。新北市經濟發展局盛筱蓉副局長、工務局楊至中副總工程師及台灣電力工會黃文峯副理事長等貴賓都到場觀禮祝賀。

前處長黃銘宏任職期間，率領北南區處同仁進行辦公場所搬遷，在新北市經發局協助下，順利喬遷至新民大樓，並圓滿辦理啟用典禮，獲得各界一致好評，同時積極推動區處環境美化活動，塑造「幸福企業」優質職場環境。

楊顯輝期許大家一起努力營造工作安全與身心健康的職場環境。（台電台北南區營業處提供）

新任處長楊顯輝處長任職配電處長期間，配合行政院推動「屏鵝公路纜線141公里地下化暨種樹百里2.0計畫」重大建設，帶領配電處組成專案團隊，整合調度屏東、台南、高雄及鳳山等4區處合力監造，動員北中南14個區處施工班全力支援，原預計10年分段完成的屏鵝公路纜線地下化工程，最終僅耗費5個多月就完工。

楊顯輝說，配合政府近年推行能源轉型政策，既有的營業售電模式受到挑戰，身為台灣電業龍頭應與新創能源公司攜手合作，期勉同仁做好能源轉型的準備。另外，未來的首要工作，第一是持續穩定供電、推動電力建設工程。第二，在電業自由化的浪潮下，身為第一線服務的同仁也及早做好心態準備，提供用戶創新、專業及感動的服務。第三，工安零災害是台電永遠不變的宗旨，大家一起努力營造工作安全與身心健康的職場環境，才能面對未來的挑戰。