花錢跟團出國旅遊，卻買到一肚子氣！一名網友日前抱怨，飛機出發前因為品冠旅行社無法提供護照，導致整個行程泡湯，一家4口還被丟包在機場。今（7）日旅行社坦承疏失，表示護照在郵局物流中心，旅行社已取回並寄還給客戶，願依照合約賠償近30萬元，雙方目前仍在協調中。

原PO日前在臉書社團《爆料公社》控訴，一家4口原打算在清明連假出國旅遊，報名品冠旅遊的行程，出發前一天還確認對方會將護照送至機場，沒想到最後竟找不到護照，一行人只能目送其他團員出關，「我們被丟在高雄小港機場，然後被告知真的找不到護照，可能在台北公司、高雄公司，或是那個連假收不到的包裹」。

根據《自由時報》報導，品冠旅遊今（7）日坦承確實有疏失，原訂4月1日搭機，但護照卻在3月31日才寄出，目前已從郵局物流取回護照，並寄還給客戶致歉，除退回4人共15萬1200元團費，也依據合約支付一倍賠償金，總共將退回30萬2400元。

品冠旅遊表示，客戶尚未接受賠償方案，另外提出應該依照契約第23條，「若旅客在國外因旅行社而導致延誤，每天須加賠2萬元」，但因客戶並未出國，不符合此條款，雙方仍持續協調。而針對客戶指控遭丟包，業務稱「公司人員休假」無法協助訂飯店或訂車一事，品冠旅遊強調已向客戶致歉，並將負責的業務降職懲處，承諾未來會加強教育訓練。