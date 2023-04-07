HBL高中籃球聯賽甲級決賽於3月12日落幕，北一女及陽明高中分別奪得女子組亞軍及季軍，松山高中奪得男子組季軍，北市提供北一女100萬元、陽明高中及松山高中各80萬元獎勵金，台北市長蔣萬安及教育局長湯志民7日接見三所學校選手，並頒發獎勵金，也勉勵學校行政團隊及教練。

教育局表示，為幫助三校球隊持續精進，提供北一女100萬元、陽明高中及松山高中各80萬元獎勵金，補助學校規畫奪冠計畫，也會持續挹注外聘教練鐘點費及設施設備經費，協助學校再創佳績。

教育局表示，北一女中女籃隊儘管身材條件無特別出眾，反成為她們更努力用拚勁彌補的動力，隊史中有12次進入四強，在國泰女籃出身的教練駱燕萍指導下，近年已連續五年進入HBL女子組四強賽，今年再展現綠色奇蹟獲得亞軍。

教育局也說，陽明高中多年來一直是台灣HBL高中籃球聯賽八強常客之一，2009年首次拚進HBL四強，寫下學校女籃隊史最佳亞軍紀錄，在教練李台英帶領下，則連續三年進入女子組四強賽，於今年奪得女子組季軍。

教育局指出，松山高中成立至今共勇奪6座HBL冠軍，更因堅實防守能力擁有「綠色神盾」美譽，在黃萬隆教練的帶領下，松山籃球隊的侵略式防守儼然已成傳統，今年再度進入前四強奪得男子組季軍。

教育局補充，北市有訂各級學校充實體育發展設施設備計畫，各級學校體育獎勵金與助學金及培訓補助金，則由各校依據賽事成績個別申請，再召開會議審查，目前111學年度第1學期的正在收件審查中。