今年3月，台中市發生連2日神岡及潭子2起火災，不僅造成民眾個人財物損失、更威脅人身安全。台中市政府消防局表示，近年煮菜燒焦火警發生頻率持續位居台中市三大火災原因之一，民眾烹飪時應遵守「人離火熄」原則，避免火災發生，並安裝住宅用火災警報器，及早發現火災，以便逃生。

消防局表示，神岡及潭子2起廚房火警，主因是烹煮時未貫徹「人離火熄」原則，造成廚具燒損發生火災。國人常見的料理方式以文火慢慢熬煮，因燉煮需要時間，料理者常會趁著空檔去做家事、睡覺甚至出門，忘記廚房正在烹煮食物，當鍋內煮到無湯汁時，便可能發生煮食不慎（乾燒）火警案例。

為防止廚房火災發生，消防局呼籲，應遵守「人離火熄」原則，做其他事前應先關閉爐火再離開廚房；另選用具有熄火安全裝置、溫度感知功能、或以時間異常遮斷裝置的安全爐具。應定期清理排油煙機及排油煙管積附的油垢；排油煙機內必須加裝鐵絲紗罩，以減少烹煮食物時油脂進入通風管道中。

消防局提醒，烹煮時爐具附近勿放置易燃物品或危險物品，應避免內部湯汁液面過高，導致沸騰時湯汁外溢。另油炸食品時，須留意油的溫度和量，盡量避免油溢出或油煙過重。使用瓦斯爐具煮食，應確保瓦斯管道和瓦斯爐具的連接安全，並注意火源和通風狀況，避免瓦斯洩漏引起火災。

消防局指出，廚房火源包括，瓦斯爐、電烤爐、烤箱、微波爐等等，要格外小心，採「5不1沒有」電器使用原則：用電「不超過負載」、電線「不綑綁折損」、插頭「不潮濕髒污」、電源插座「不用不插」、周圍「不放可燃物」、「沒有商品安全標章」的電器不買不用。

消防局呼籲，民眾可安裝住宅用火災警報器，定期檢查其運作狀況，可及早發現火災並發出警報，以便逃生。煮菜燒焦火災可大可小，重則釀成人命傷亡，不容輕忽，養成生活防火好習慣，安裝住宅用火災警報器，降低火災發生可能性，共創安全居住環境。