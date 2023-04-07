母嬰界知名品牌「卡多摩嬰童館」，其愛心公益不是紙上談兵，而是每年都會與不同的合作夥伴攜手舉辦親子公益活動。光是去年(2022)就舉辦了「幸孕女神＆親子走秀」、第六屆小腳ㄚ親子市集、參與新北愛兒包計畫，以及攜手台北議員許淑華演出兒童劇等等，活動豐富有趣，每每舉辦皆獲得大人小孩的喜愛！

卡多摩嬰童館自1995年成立至今，已走過28個年頭，目前擁有57間直營門市。初為人父母是開啟人生新篇章的里程碑，因為伴隨而來的是更多的學習與責任，因此卡多摩秉持誠信、熱忱及專業的服務精神，販售孕期、生產、坐月子等不同階段的育兒用品，不僅提供父母和孩童一個舒適愉快的購物環境，更致力成為爸媽最強的育兒夥伴。

他們在公益上也不遺餘力，每年都會與勵馨基金會及愛馨夥伴，共同舉辦親子市集活動及多種大型比賽，並在健康發展、保母托育、醫療教育及出養準備等社會議題上盡一份心力，盼望藉由品牌影響力呼籲大眾一同參與公益活動做愛心。

2022小腳ㄚ親子市集。(照片/台灣卡多摩嬰童館提供)

卡多摩去年(2022)就舉辦了「幸孕女神＆親子走秀」，邀請孕媽咪展現才華與自信走秀及親子Cosplay，藉由比賽創造媽媽與孩子間的美好回憶；更在同一個月舉行第六屆小腳ㄚ親子市集，內容包含寶寶爬行比賽、波力見面會及媽媽育兒課程等等，現場反應熱烈，獲得熱烈回響；卡多摩也與台北議員許淑華一同合作演出公益兒童劇「大野狼拯救小紅帽」，內容十分精彩，深受大人小孩喜愛。

卡多摩除了與各界攜手合作做公益，對於新北市推出的愛兒包計畫也熱情響應。愛兒包計畫是新北市政府與社會局媒合資源，提供育兒物品給予需要協助的小爸媽，內容物包含尿布、奶瓶、奶嘴、濕紙巾、母嬰營養品等17項物品。卡多摩過去2年已捐出600份愛兒包，去年再度號召協力廠商響應，合力打包500份愛兒包，分別贈送給小爸媽家庭，以及有參與兒少發展帳戶的低收入戶家庭，協助小爸媽養育子女。

此外，縱使全球出生率持續下滑，以2022年出生數138,987個計算，奶瓶是哺育路上必須的消耗品，以新生兒1-3歲平均使用10-12隻奶瓶計算，一年至少會產生1,389,870個奶瓶消費與廢棄，而目前嬰兒奶瓶所使用的材質，為塑膠中最安全及最高規格的PPSU(聚次苯基醚碸)，大多用於要求嚴苛的航太、醫療領域，是多樣少量的7號塑膠，也正因為PPSU稀少珍貴而沒有對應的回收機制，最終流入焚化爐燒毀。今年卡多摩計畫回收再造自己來，建構奶瓶PPSU循環，攜手會員打造PPSU奶瓶回收再造系統，第一階段募集預計汰換的PPSU奶瓶進行材質分析，20天已成功回收303隻PPSU二手奶瓶，目前正著手進行第二階段的材質測試及再製商品開發，預計於4月底前會有初步結果。

卡多摩嬰童館對公益不遺餘力，每年都會與勵馨基金會及愛馨夥伴，共同舉辦親子市集活動及多種大型比賽。(照片/台灣卡多摩嬰童館提供)

永續、公益不應只是紙上談兵，而是用實際行動提供實質幫助。卡多摩藉由自身知名度拋磚引玉，號召具有影響力的企業一同永續環境一同做愛心，提供更多的愛，攜手讓社會變得更美好。