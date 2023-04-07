台南市長黃偉哲今天與日本土浦市市長安藤真理子視訊簽署友好交流協定，不僅成為疫情結束後台南第一個簽署的日本友誼市，台南市也成為土浦市在亞洲的第一個友誼市。黃偉哲認為，此舉深具重大意義，希望兩市締盟有助於加溫台日情誼。

台南市長黃偉哲與日本土浦市市長安藤真理子視訊簽署友好交流協定。（市府提供／洪榮志台南傳真）

締盟會場上，除駐日代表謝長廷、日本台灣交流協會高雄事務所副所長古田清史、土浦市議會議長小坂博與副議長塚原圭二等人共同出席見證外，還特地陳列台南鳳梨。黃偉哲也提到他剛從另一個日本友誼城市-仙台回來，還表示3月份剛前往東京食品展，希望土浦市新朋友多多支持台南的優質農特產品，如：鳳梨、芒果、毛豆、蝴蝶蘭及虱目魚等水產物。

台南市長黃偉哲與日本土浦市市長安藤真理子視訊簽署友好交流協定。（市府提供／洪榮志台南傳真）

黃偉哲指出，台南不僅是歷史及美食之都，體育賽事及觀光產業也都蓬勃發展，台南市民又對日本相當友善，土浦市也是一個致力推廣農產及觀光的城市，擁有日本國家級的自行車道，台南也擁有山海圳自行車道，未來兩市必定能在文化、藝術、體育、觀光等領域彼此相互交流。

安藤真理子也介紹土浦市歷史悠久的城下町、著名的蓮藕、自行車道及花火大會等城市特色文物，並認為土浦市跟台南市有許多共通點，期盼透過締盟為兩市發展帶來飛躍性的效果，還說十分歡迎台南新朋友未來多多造訪土浦市。

市府說，土浦市位於日本茨城縣南部，距離成田國際機場僅約1小時車程，鄰近日本第2大湖霞浦湖，自古即為水陸交通要道，目前還保存江戶時代的觀光文化資產。該市為日本國家級自行車道「筑波霞浦林林自行車道」 據點、日本第一蓮藕產地，擁有日本三大煙火大會「土浦煙火大會」，毎年10月都會在此舉行土浦全國花火競技大會。