本周因連假因素，匯市僅開盤2個交易日，新台幣本周小升0.8分或0.03％，新台幣在上周終止周線連二紅後，本周再度收紅。

台股今收在15,836.5點，上漲25.73點，成交量1,756.47億元；三大法人買超24.9億元，外資買超12.58億元並且匯入資金，帶動新台幣一開盤就升破30.5元，盤中一度觸及30.43元，加上出口商拋匯，新台幣一路升值到收盤，終場收復昨日貶幅。

匯銀人士表示，外資回補台股並匯入，加上出口商也有積極拋匯，但進口商眼見新台幣走升，也進場大買美元，終場進出口力道互抵，但靠著外資匯入力道，新台幣終場強升近1角，周線順勢收紅。

匯銀人士指出，今日國際匯市交投很清淡，主因市場觀望今日稍晚公布的美國非農就業數據，加上歐美正在復活節連假、並未開市，導致整體成交量大減至僅10.22億美元。

外匯交易員指出，歐洲國家下周一持續休假，國際匯市預料將維持觀望氛圍，且下周美國將公布3月消費者物價指數（CPI）數據，在此之前整體交易可能會很清淡，預計下周一亞洲盤會率先反映，下周二歐美開市後，交投轉區活絡、市場波動震盪將加大。

短線來看，匯銀主管均認為，市場對降息預期加深，美元走弱格局不變，近期美元指數應會繼續疲弱，新台幣將在30.2元至20.8元大區間測試，整體仍是震盪偏升格局，若升破30.2元關卡，後續不排除挑戰30元大關。