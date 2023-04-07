蔡英文總統出訪友邦期間與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤，「蔡麥會」受到國際關注，民眾黨主席柯文哲8日將出訪美國21天，備戰2024總統大選，對於此次出訪拜會官員層級恐不夠高？柯文哲坦言，蔡英文是現任總統，他作為在野小黨主席，本來就沒理由跟現任總統相同的規格，但他強調「該見到的人都會見到」。

民眾黨下午於台大國際會議中心舉行柯文哲訪美前記者會，昨加入民眾黨的台北市前副市長黃珊珊、立委張其祿、柯辦發言人陳智菡、新北市議員陳世軒出席。

根據民眾黨提供行程，柯文哲8日下午2點半抵達桃機並發表談話，於美國時間8日20點35分抵達紐約，將赴大都會球場導覽與觀賽、與僑胞見面、拜會中華公所、哥倫比亞大學座談，13日前往波士頓，參訪醫學中心、波士頓大學學生座談、參訪知名醫學中心等。

柯文哲16日飛往華府，拜會國際企業、美台商會、喬治華盛頓大學座談、喬治城大學CSET智庫拜會、John Hopkins演講、CSIS演講、接受美國之音專訪；21日再前往休士頓，參與僑宴、參訪企業拜會、參訪Methodist Hospital（美以美醫院）、萊斯大學午宴、美南新聞座談，預計27日搭乘0時50分班機、28日台灣時間凌晨6點抵達台灣。

由於蔡英文出訪友邦期間與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤，「蔡麥會」受到國際關注，柯文哲緊跟在後訪美，是否官員層級不夠高？柯認為，蔡英文是現任總統，他作為在野小黨主席，沒理由見到層級相同，這他非常清楚，「但該見到的人都會見到」，大家放心，反正最後結束時會再講，他倒覺得自己反而不必擔心，本來就沒理由跟現任總統比相同的規格。