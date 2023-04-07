前總統馬英九今結束訪中返台，宣稱「九二共識又活過來了」，民進黨發言人張志豪今表示，所謂「九二共識」不僅在國共之間沒共識，國民黨內部也有不同說法，更重要的是多數台灣民眾也已認清國民黨所杜撰的「九二共識」並沒有中華民國生存的空間，甚至2019年習近平就已提出一國兩制台灣方案，請馬英九認清客觀事實，不要再玩文字遊戲，活在混淆視聽的謊言裡。

張志豪說，細看馬英九此行談及「九二共識」的內容，不僅從頭到尾沒有提及所謂「一中各表」，還進一步讚許中共定義的九二共識是「原汁原味」，接受中共當局所主張的「一中原則」，也就是台灣屬於中華人民共和國的一部分。張志豪提醒馬英九，根據最新的民調，有高達75.5％的台灣民眾不認同「一中原則」與「九二共識」的主張，馬英九選擇漠視台灣主流民意，持續為「九二共識」CPR，也完成不了心中的統一大夢。

張志豪重申，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，是客觀事實，也是台海現狀，是台灣共識，也是國際認知。馬英九身為中華民國前總統卻一再杜撰歷史，配合中共演出，令人困擾，也令人遺憾，相信多數的台灣人民無法苟同。

張志豪強調，1992年距離現在已經超過30年，如果有共識，何須擔心「九二共識」死去？正因為沒有共識，國民黨才需要一再玩弄文字遊戲，不停圓謊。張志豪進一步詢問，有關台灣主權的主張是非常嚴肅的問題，請問國民黨主席朱立倫，及有意代表國民黨參選總統的侯友宜與郭台銘，是否照單全收馬英九的言論？