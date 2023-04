女星許維恩今年1月宣布做人成功,目前已懷孕6個多月的她,孕肚已相當明顯,近日她分享多張到台南旅遊的照片,同行的有老公王家梁和大姊許路兒,而許路兒的凍齡美貌也引起熱議。

許維恩在社群分享多張出遊美照,只見穿著灰色、黑色寬鬆洋裝的她,孕肚已相當明顯,不過她除了孕肚看得出是孕婦外,其實四肢依舊纖細,完美展現最美孕婦的一面。而姊姊許路兒則是穿上T恤搭牛仔短褲和牛仔吊帶褲,看上去相當青春洋溢,完全看不出已46歲,就像少女一般,不僅皮膚緊緻無瑕疵,身材也是相當纖細,讓網友超驚豔。

許維恩和姊姊許路兒都擁有神凍齡美貌。(圖/取自許維恩臉書)

「明顯妳們姊妹倆顏值很高,都是女神等級,超美」、「根本少女啊」、「姊姊有男朋友嗎」,而蕭亞軒看了也用英文留言,「You are your sister are so looking so sweet together!! I wish I have a sister(妳和姊姊在一起看起來好甜蜜!我希望也有一個姊妹)」,許維恩也回覆:「我是妳的姊妹,妳就像我的家人」。

許維恩和王家梁2021年登記結婚後,就積極備孕,歷經幾次多次求子失敗,今年1月終於宣布懷上女兒,小名為「忒忒」,而她也時常在社群分享近況,前陣子她也透露開始覺得煩躁和疲憊,需要一顆大樹抱抱,似乎也開始經歷懷孕後容易情緒敏感,但為母則強的她,也感性表示「但『忒忒』是我唯一最幸福快樂的來源」。