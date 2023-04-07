女星許維恩今年1月宣布做人成功，目前已懷孕6個多月的她，孕肚已相當明顯，近日她分享多張到台南旅遊的照片，同行的有老公王家梁和大姊許路兒，而許路兒的凍齡美貌也引起熱議。

許維恩在社群分享多張出遊美照，只見穿著灰色、黑色寬鬆洋裝的她，孕肚已相當明顯，不過她除了孕肚看得出是孕婦外，其實四肢依舊纖細，完美展現最美孕婦的一面。而姊姊許路兒則是穿上T恤搭牛仔短褲和牛仔吊帶褲，看上去相當青春洋溢，完全看不出已46歲，就像少女一般，不僅皮膚緊緻無瑕疵，身材也是相當纖細，讓網友超驚豔。

許維恩和姊姊許路兒都擁有神凍齡美貌。（圖／取自許維恩臉書）

「明顯妳們姊妹倆顏值很高，都是女神等級，超美」、「根本少女啊」、「姊姊有男朋友嗎」，而蕭亞軒看了也用英文留言，「You are your sister are so looking so sweet together!! I wish I have a sister(妳和姊姊在一起看起來好甜蜜！我希望也有一個姊妹)」，許維恩也回覆：「我是妳的姊妹，妳就像我的家人」。

許維恩和王家梁2021年登記結婚後，就積極備孕，歷經幾次多次求子失敗，今年1月終於宣布懷上女兒，小名為「忒忒」，而她也時常在社群分享近況，前陣子她也透露開始覺得煩躁和疲憊，需要一顆大樹抱抱，似乎也開始經歷懷孕後容易情緒敏感，但為母則強的她，也感性表示「但『忒忒』是我唯一最幸福快樂的來源」。