日本近期傳出一起變態事件，一名41歲男性按摩師田中裕久在工作期間對女性顧客性騷擾，在3月14日曾被警方帶回調查，沒想到5日又再次因涉嫌準強迫猥褻罪被捕；消息曝光後，田中裕久身分也遭起底，原來他在20多歲時曾是視覺系樂團主唱，帥氣形象在當年頗有名氣，擁有大票女粉絲。

綜合日媒報導，今年1月田中裕久遭一名20多歲女性顧客控告，在按摩過程中被他用手進行「指侵」，受害者當下太害怕不敢反抗，在數日後才提起勇氣報案；在警方調查後，直到3月14日才依準強制猥褻罪逮捕田中裕久，隨即又有其他女性受害者出面，聲稱被田中裕久不斷撫摸鼠蹊部。

不過，田中裕久當時否認性騷擾客人，堅稱按摩鼠蹊部只是按摩的一道環節，不承認是犯罪行為；沒想到不到1個月時間，田中裕久5日同樣被依準強迫猥褻罪再度被捕，造成民眾熱烈討論，田中裕久過去身分也遭網友起底，他居然曾是視覺系樂團的人氣主唱。

原來41歲的田中裕久在20多歲時，熱愛Cosplay和視覺系打扮，更是當時一個有名氣的視覺系樂團主唱，在推特上還能找到他們的表演影片，可見算是有知名度；而田中裕久過去是帥氣主唱，如今淪為猥褻犯，儘管他否認自己的行為不肯認罪，還是讓不少過去的粉絲心寒。

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