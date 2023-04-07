時報金犢獎於3月30日在崑山科技大學舉行創意分享會，現場師生200多人，其中邀請到創意媒體學院院長張世熙、中時文化傳媒總經理暨時報獎執委會執行長林淑黛、電通mb創意顧問詹朝棟、台新銀行公益慈善基金會代表張瑋珍共同參與盛會。

崑山科技大學辦學一向重視並鼓勵學生參加各種競賽，曾榮獲六次「年度最佳學校金犢獎」。而去年在老師悉心指導及同學優秀創作之下，奪得許多獎項。其中視傳系同學在「永和豆漿產品形象包裝設計獎」更是以「豆香伴你」拿到台灣賽區第一名的好成績！

創意媒體學院院長張世熙鼓勵同學把握機會參賽（圖／時報獎執委會提供）

分享會上，張世熙院長表示，時報金犢獎舉辦32年，造福許多莘莘學子。系上有老師在學生時代就是銀犢獎得主，去年也帶領學生獲得銅獎，成績斐然。金犢獎有近十萬件的參賽作品競逐，得獎的機率雖然低，但能夠入圍就是不簡單，更是對同學的肯定，鼓勵同學們要勇於把握機會參賽。

時報獎執委會執行長林淑黛期許同學勇敢接受挑戰（圖／時報獎執委會提供）

時報獎執委會執行長林淑黛分享許多金犢獎的小故事，也提醒同學年輕無畏就是優勢，要有初生之犢不畏虎的精神。期許同學們踴躍參賽、勇敢嘗試各種挑戰，參賽過程一定會有意想不到的收穫。

第32屆時報金犢獎國際競賽收件截止日為5月12日，目前共計17道命題；包含：永慶房屋「先誠實，再成交」品牌形象廣告設計獎、保生大帝文創商品設計獎、旺旺孝親公益短影片設計獎、台新銀行公益慈善基金會「您的一票，決定愛的力量」主視覺設計獎、森田藥粧集團設計獎、積目品牌傳播廣告設計獎、永和豆漿「豆寶戰隊」新品品牌形象廣告設計獎、旺旺集團廣告設計獎──產品類、旺旺集團廣告設計獎──品牌類、旺旺集團IP周邊商品設計獎、旺旺集團網路行銷企劃獎、中華崑崙關·海峽兩岸情設計獎、Signify社群平台創意獎、康師傅香爆脆廣告設計獎、立白大師香氛洗衣液廣告創意設計獎、「山海共赴，歡聚一「唐」 唐山城市旅遊形象設計獎」、「大好河山 冰雪之約」 張家口城市旅遊形象設計獎，後續新增題目將陸續推出。