登記入帳、ATM領現各家銀行拚回饋 一張表秒懂 18:192023/04/07 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 響應政府「全民共享普發現金」政策，公股銀行就登記入帳及ATM領現推出多項優惠措施。（示意圖／達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為響應政府「全民共享普發現金」政策，財政部所屬公股銀行就登記入帳及ATM領現推出多項限時優惠措施，例如提供台灣Pay紅利點數、刷卡金及黃金等好禮抽獎機會等，部分銀行申辦數位帳戶更可獲加碼優惠，歡迎民眾多加利用，詳情可洽各公股銀行官方網站查詢。 公股銀登記入帳、ATM領現優惠表。(圖／截自財政部) 普發6000元郵局領現10日登場 ATM1分鐘搞定 王道銀行偷跑發放現金 金管會追究責任 清明變盤？分析師：台海巡航僅短期衝擊 #登記 #入帳 #ATM #領現 #公股銀行 也許您會感興趣 推薦閱讀 ATM提現多2成 金管會：不會出現偷跑現象 11:472023/04/07 財經 王道銀發6,000偷跑 金管會要求交報告 04:102023/04/07 金融．稅務 公股銀自有行舍 齊搶綠色標章 04:102023/04/06 金融．稅務 《財政》財部推普發現金2.0 登記當天入帳 14:592023/04/06 財經 1分鐘讀財經》領6千不必等！這天開始「當日就能進戶頭」 08:282023/04/07 財經 台東金峰鄉警分駐所外湧人潮 原來是為領普發6000元 12:032023/04/06 生活 普發現金登記入帳2.0 當日登記當日入帳 12:302023/04/06 財經 台南 熱區公有停車場 里民月票超搶手 04:102023/04/07 地方新聞 網交假老婆騙投資 苗栗男為愛沖昏頭險噴30萬 18:042023/04/06 社會 1300位街頭藝人證到期 新北串接金流付款申辦更便民 10:552023/04/06 生活 連假結束好康還在！飯店業者優惠曝光 5月底前「2.7折」 08:172023/04/07 觸食旅 普發6000元起跑 屏東獅子鄉3間派出所「注入」489萬 15:082023/04/06 生活 普發現金OK超商加碼近萬元 消費周周抽6千禮券3大好康看這 18:262023/04/06 生活 普發6,000選臺企銀 好禮多 04:102023/04/06 全球財經 中市特定工廠單一窗口大平霧分站4／10啟用 就近輔導更便利 17:472023/04/06 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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