為響應政府「全民共享普發現金」政策，財政部所屬公股銀行就登記入帳及ATM領現推出多項限時優惠措施，例如提供台灣Pay紅利點數、刷卡金及黃金等好禮抽獎機會等，部分銀行申辦數位帳戶更可獲加碼優惠，歡迎民眾多加利用，詳情可洽各公股銀行官方網站查詢。

公股銀登記入帳、ATM領現優惠表。(圖／截自財政部)