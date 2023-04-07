中職新球季在4月1日開打，場地品質爭議讓選手職場環境安全再度受到矚目，球員工會從官辦熱身賽後就針對嘉義市、澄清湖、斗六及洲際棒球場進行使用者意見調查，逾半數球員認為澄清湖已有嚴重安全疑慮。

球員工會公布統整回饋結果，超過3成選手建議降低嘉義市立棒球場的賽程比例，逾半數選手認為高雄澄清湖棒球場已有嚴重安全疑慮。

球員工會在第一時間將建議改善事項提供予聯盟，後續更主動要求加入澄清湖棒球場場勘會議，在會中明確表達「外野草皮現況可能還有危險，建議只要場地存在危險性就不應使用，以免造成選手受傷。」

會後，相關單位決議依原訂賽程辦理，也因此陳傑憲理事長在4月4日於澄清湖球場的受訪過程中曾表示「只希望不要有球員受傷」，傳達會員們履行合約義務當下，對球場品質的擔憂與顧慮。

球員工會提到，今年世界棒球經典賽（WBC）讓大家再次認識國際職業水準的賽事規格，關心國內體育發展的朋友也討論起提升國際競爭力、人才養成及市場推廣等長遠未來，但殘酷的現況是，台灣的職棒選手們仍在克服最基本的勞動安全問題。

去年新竹球場事件後，聯盟公開宣示將參考與球員工會合作經驗，建立「球場檢測標準辦法」，但球員工會至今尚未參與討論及取得相關資料，衷心祈望聯盟及各球團能夠聽見選手心聲並落實承諾。

至封場整修前，澄清湖棒球場仍將負擔7場一軍及17場二軍賽事，更有二軍球隊駐場訓練，球員工會期盼在危險狀況排除前，聯盟及各球團能有更積極作為，給從業人員全力備戰與表現的安全勞動環境。