為了讓高雄人與旅客都可以吃到最接地氣的鳳梨風味佳餚，「饗賓餐旅」特別採購兩千公斤高雄鳳梨入菜，研發出「饗食天堂」涼拌鳳梨苦瓜雞以及「果然匯」鳳梨莎莎塔可餅以及寶島鳳梨醋，夏季還將推出炙燒黑糖鳳梨，用在地食材料理，供應當令美味佳餚。

鳳梨胡蘿蔔汁。(饗賓餐旅提供)

涼拌鳳梨苦瓜雞。(饗賓餐旅提供)

饗賓餐旅在地食材餐桌計畫，把產地直送的食材用精湛手法研發出創意料理，賦予高雄金鑽鳳梨多元風貌。「饗食天堂」涼拌鳳梨苦瓜雞，使用白苦瓜、舒肥雞胸肉、糖果甜菜根搭配鳳梨豆醬，健康清爽無負擔。「果然匯」鳳梨莎莎塔可餅，運用在地新鮮鳳梨、香草入菜的鳳梨莎莎，搭配雙色香脆塔可餅，一次體驗酸辣帶勁的雙重滋味。「果然匯」也特別將鳳梨結合不同蔬果研發出寶島鳳梨醋以及鳳梨胡蘿蔔汁，利用鳳梨酸甜激盪出多元沁涼的香甜口感。

鳳梨莎莎塔可餅＋金鑽鳳梨＋鳳梨胡蘿蔔汁。(饗賓餐旅提供)

母親節送甚麼呢？饗食天堂、果然匯小廚神手作鳳梨料理送媽咪。「一天一鳳梨醫生遠離我」一般只知道鳳梨的鳳梨酵素（Bromelain）能促進消化和新陳代謝，其實鳳梨對健康還有這些幫助：抗發炎、提升免疫力以及有益心臟健康。為迎接即將到來的母親節，「饗食天堂」三多店、「果然匯」高夢店以及「果然匯」竹北遠百店特別與高雄農業局合作，推出「小小廚神鳳梨創意料理親子體驗活動」，透過一系列的課程讓小朋友認識高雄金鑽鳳梨，並且利用新鮮鳳梨製作餅乾、鳳梨pizza跟母親節蛋糕，凡參與活動的小朋友除了可將手作鳳梨創意料理帶回家外，農業局也將額外贈送「鳳荔酥」、「龍鳳酥」作為媽咪們的母親節禮物。

「小小廚神鳳梨創意料理親子體驗活動」活動期間為:4月16日高雄饗食天堂三多店、4月23日饗食天堂高雄三多店、4月29日果然匯竹北店、果然匯高夢店、4月30日饗食天堂高雄三多店以及5月21日饗食天堂高雄三多店。每場活動限量20名，想要參加的朋友，請先洽詢門市人員。