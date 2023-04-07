天心時隔10年以上再接主持棒，首次與小煜合作三立談話節目《辣個女生》，她坦言「會ㄘㄨㄚˋ」，收到主持邀約時，人正在韓國沈浸在幸福空間裡，所以抱著幸福心情接下節目，「想得太美好、太幸福了，忘記做節目要做很多功課。」但也樂觀看待，「當演員是我的舒適圈，有這個機會，製作人也沒在怕了，其他就按部就班地做吧，就放手一博。」

因為疫情已解封，天心不擔心與韓國老公金榮敏相隔兩地，老公也會配合她有空就飛來台灣，不干涉彼此工作，甜蜜笑稱與老公互相黏TT。一旁的小煜突問老公有覺得主持搭檔超帥？天心給面子表示老公看到小煜的廣告大讚「這個男生好帥」。

小煜穿深V西裝大秀好身材。（羅永銘攝）

小煜爆料天心比錄第一集時瘦了許多，天心笑說在韓國時，一度胖到52公斤，現在瘦回正常體重50公斤，「吃得太開心，每天睜開眼就問（老公）吃什麼」，猛誇老公廚藝好，自豪把她餵胖了2公斤，「我那麼捧場他的食物，他開心都來不及了。」她說老公在台灣會帶他到處吃，他心中的台灣美食冠軍是夜市平價牛排，第2、3名才是牛肉麵跟小籠包。

天心說韓國老公金榮敏廚藝好，一度把她養胖2公斤。（羅永銘攝）

和金榮敏異國戀結婚6年，經常在臉書放閃，天心坦言夫妻倆也會起爭執，但會趕快找方式化解，嘔氣頂多半小時至1小時就和好，自曝通常自己先開口道歉的那一個，「他知道我是比較暴衝的個性，所以誰先暴衝誰先輸，他會等我發完脾氣，讓我發現自己不對」。

此外，昔日偶像男團Energy5位成員，時隔20年，日前在五月天演唱會上合體，掀起不少粉絲回憶殺。被問棒棒堂合體的可能性，小煜說6位成員各自忙碌，阿緯忙於餐飲事業，威廉手上最多節目，還直言敖犬難搞，「他覺得大家年紀漸漸變大，體力會差很多，想要在40歲前完成心願。」《辣個女生》10日起，每周一至周三晚間10點在三立都會台播出。