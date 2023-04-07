智慧型手機市況不佳，需求持續走弱，不僅反映在玉晶光的營收表現上，就連光學一哥大立光在展望4月的拉貨動能時亦表示，因為客戶需求依然疲弱，4月拉貨動能恐比3月差；3月下旬亦有外媒引述市調研究機構報告唱衰手機，強調受累於終端需求疲軟、庫存調整、全球通膨以及總體經濟等變數影響，今年不僅累計前4月iPhone 14系列的面板訂單量，相較於去年同期的iPhone 13系列下滑約39％，4月相較於3月的iPhone 14系列面板訂單量，減幅亦達到23％，也透露出市場買氣之疲弱。
玉晶光3月及首季營收 齊創歷年同期次高
玉晶光（3406）7日公布3月合併營收10.52億元，雖較上月9.27億元，增加13.46％，順利拿下歷年同期次高，也順帶終結連續五個月月減的走勢，但年增率卻意外由正轉負，相較於去年同期的12.36億元，呈年減14.85％，從而拖累今年首季合併營收33.27億元走弱，表現不若去年同期的33.84億元，呈年減1.67％，僅拿下歷年同期次高。
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