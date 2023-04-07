智慧型手機市況不佳，需求持續走弱，不僅反映在玉晶光的營收表現上，就連光學一哥大立光在展望4月的拉貨動能時亦表示，因為客戶需求依然疲弱，4月拉貨動能恐比3月差；3月下旬亦有外媒引述市調研究機構報告唱衰手機，強調受累於終端需求疲軟、庫存調整、全球通膨以及總體經濟等變數影響，今年不僅累計前4月iPhone 14系列的面板訂單量，相較於去年同期的iPhone 13系列下滑約39％，4月相較於3月的iPhone 14系列面板訂單量，減幅亦達到23％，也透露出市場買氣之疲弱。