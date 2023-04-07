往返台東及東部兩離島的1艘客輪，今天下午從蘭嶼往綠島行駛途中，因季風增強，海象差，船身劇烈搖晃，造成4名乘客重心不穩，從座位上重摔到船上，所幸4人皆無生命危險，在船隻抵達綠島南寮漁港後，隨即由海巡及消防人員協助送往綠島衛生所救治。
海上風浪大，船隻也隨之劇烈晃動，受傷的4人裡，其中1名男乘客右手骨折傷勢比較嚴重，其餘1人頸椎挫傷、2人頭部撞傷，皆無生命危險，傷勢嚴重者將申請空勤直升機後送台東。
往返台東及東部兩離島的1艘客輪，今天下午從蘭嶼往綠島行駛途中，因季風增強，海象差，船身劇烈搖晃，造成4名乘客重心不穩，從座位上重摔到船上，所幸4人皆無生命危險，在船隻抵達綠島南寮漁港後，隨即由海巡及消防人員協助送往綠島衛生所救治。
海上風浪大，船隻也隨之劇烈晃動，受傷的4人裡，其中1名男乘客右手骨折傷勢比較嚴重，其餘1人頸椎挫傷、2人頭部撞傷，皆無生命危險，傷勢嚴重者將申請空勤直升機後送台東。
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