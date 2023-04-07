由於富邦金控持有富邦產險100％之股權，為富邦產險公司唯一股東。富邦產董事會通過將辦理私募股數1,000,000,000股，募集160億元，私募價格訂定是不低於富邦產每股淨值8成為基礎，參酌母公司富邦金控之普通股股價淨值比，作為價格訂定參考依據。因此，暫訂為每股16元，至於實際訂價日，則等該案在主管機關核准後，授權董事長訂定。

富邦產表示，此次私募資金用途是為強化自有資本，另外，私募新股除依法私募股票限制轉讓之外，其餘與已發行之普通股相同。