一隻黑面琵鷺7日中午被發現倒臥在布袋溼地灘地上，出現軟頸、虛弱等症狀，即送特有生物研究保育中心急救，初判疑似肉毒桿菌毒素中毒。（嘉義縣政府提供／邱顯誠嘉義傳真）

一隻黑面琵鷺7日中午被發現倒臥在布袋溼地灘地上，出現軟頸、虛弱等症狀，即送特有生物研究保育中心急救，初判疑似肉毒桿菌毒素中毒。（嘉義縣政府提供／邱顯誠嘉義傳真）

高雄市野鳥學會及特有生物研究保育中心，4月7日於布袋溼地進行鳥類調查時，發現1隻黑面琵鷺倒臥在灘地上，出現軟頸、翅膀下垂、無法站立、虛弱等症狀，立即通報嘉義縣政府救助，經初步調查疑似肉毒桿菌毒素中毒。

縣府農業處表示，7日中午獲報1隻黑面琵鷺因不明原因倒臥灘地上，立刻啟動救傷緊急應變機制，由高雄市野鳥學會、交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處以及布袋分局聯合協助救援，送往特有生物研究保育中心進行急救，經獸醫師初步診斷為肉毒桿菌毒素中毒，現以注射抗肉毒桿菌毒素血清。

農業處說明，肉毒桿菌在一般的土壤中是常見菌種，會在腐爛的魚類中大量增殖並產生毒素，黑面琵鷺往往會因誤食到帶毒魚類而中毒，日後將加強環境清查與巡護，減少黑面琵鷺接觸肉毒桿菌毒素的機會。

農業處補充，黑面琵鷺屬第一級（瀕臨絕種）保育類野生動物，今年在布袋棲地的數量創新高，普查數量最高峰有到1429隻，是黑面琵鷺相當重要的棲息地，也呼籲民眾，如有發現鳥類異常傷亡或大量魚貝類死亡情形，請立即通報縣府農業處。