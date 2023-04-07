嘉義市政府消防局第二消防大隊蘭潭分隊2名替代役男黃立凱、楊易儒，服役期間表現優異，獲選內政部2023年上半年度績優役男，將於5 月17日表揚，黃立凱因深感消防救護技能能救人助人，想報考消防員，楊易儒則已考取司法人員。

嘉市府消防局表示，楊員、黃員平日積極參與分隊值班、環境清潔、體技能訓練、救災演練、消防宣導等活動，主動協助各項救護、火災、救溺及為民服務等勤務，屢次獲得民眾肯定。

獲選內政部績優消防役男楊易儒。（嘉義市消防局提供／廖素慧嘉市傳真）

2人回想服役期間印象最深的是去年耶誕節當天凌晨發生1起死亡火警，消防人車到場時發現住宅1樓有濃煙竄出，立即協助各分隊延伸水箱攻擊車、水源車的水帶，幫助撲滅火勢及排煙，火勢控制後立即協助救護人員為嗆傷患者做CPR與AED處置再送醫急救。

嘉市府消防局表示，黃員及楊員雖非正職消防員，但平時備勤時間接受精良扎實訓練，危急時刻，才能沉著冷靜協助救災，表現優異，將於5月17日接受內政部表揚績優役男。

楊員入伍前已考取書記官，服役期間認真，任勞任怨；黃員因學習許多消防知識技能，希望退伍後能考取正職消防員。