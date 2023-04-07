泰嘉開發從高雄起家，近年深耕台南，建築口碑有目共睹，4月6日正式發布全新的企業識別CI(Corporate Identity），重塑品牌商標。董事長呂金發強調：「蓋得好，住得好，世界要更好！」呂金發從代銷業一路走來，直到成立泰嘉開發，深覺「作品愈多，責任愈大」，2023年正式啟用全新CI，最前面的一點圓，就象徵泰嘉永遠「多做一點」。

泰嘉開發深耕台南九份子一案接一案，不少民眾一提到九份子，就與泰嘉開發畫上等號。(泰嘉開發提供)

泰嘉開發成立以來，每次出手推案，都贏得各方稱讚，近年深耕台南九份子一案接一案，目前銷售中的新案包括「水雲川」、「水岸青」、「水律川」、「水晴川」等，不少民眾一提到九份子，就與泰嘉開發畫上等號。呂金發直言，「對人類要負責！」因此，蓋得好，是責任，設計規劃和營建品質，就是建設公司最重要的責任。

泰嘉開發董事長呂金發(右)與第二代接班人呂維哲(左)分別代表上一代在地，下一代國際。(泰嘉開發提供)

尤其在第二代接班人呂維哲Ted加入後，泰嘉逐漸朝國際化佈局，呂維哲就讀美國紐約普瑞特藝術學院（Pratt Institute New York）的建築系與室內設計雙主修，畢業後回台，初期從基層做起，現在開始跟著呂金發琢磨建築事業，近2年更積極邀國際建築團隊合作。

呂維哲主動聯繫國際多家知名建築團隊，已促成泰嘉與日本丹下憲孝建築師、紐約Handel Architects漢德建築師事務所、新加坡Aedas凱達環球的3組國際建築團隊合作，跨海合作激起無數的繽紛火花。

呂金發也在接連與國際團隊合作後，大呼「上癮了！」雖然所費不貲，營建造價成本也拉高許多，但同時開了眼界與格局，更認為能直接對談大師的建築觀念、空間思考、土地關懷，是無價的收穫，也為泰嘉的建築作品拉上全新高度。

CI最前面的一點圓，也意味著，「生態多一點、心靈多一點、用心多一點、層次多一點」。(泰嘉開發提供)

因此，為深化傳遞品牌價值，展現泰嘉從在地到國際，從時尚到生態，不斷翻轉的建築思維，2023年發表的全新CI，由圓點、曲線、直線三者構成，「圓點」表達心念與地球，「曲線」表達感性與生態，「直線」傳達理性與建築。CI最前面的一點圓，也意味著：「生態多一點、心靈多一點、用心多一點、層次多一點」，也如同泰嘉永遠都「多做一點」的建築哲學。(記者張雅雲/高雄報導)