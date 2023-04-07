華南銀行原先已有推出3個月、6個月的美元優利定存專案，這次主動再加碼增加9個月期年利率4.5％及1年期年利率4.75％定存方案，提供給客戶更多的選擇。

只要是新資金，個人戶存滿3,000美元、企業戶存滿1萬美元，即可享3個月期年利4.05％、6個月期年利率4.25％、9個月期年利率4.50％、1年期年利率4.75％的四種美元優利定存方案，專案活動期間只到4月30日，有企業營運資金配置及個人多元理財需求的客戶可把握時間儘速申辦。

今年以來美元仍處於高原期，在目前金融市場快速變動情況下，將部分資金停泊在美元定期存款，可享有相對穩健的利息收益，不過仍須注意匯率走勢，避免日後轉換回新臺幣或其他幣別所可能產生的匯率兌換風險，建議客戶留意市場走勢並分批布局美元資產為宜。

為滿足客戶資產配置多元性，華南銀行將持續關注市場走勢不定期推出優惠專案，有興趣的民眾可隨時注意華南銀行官網資訊。