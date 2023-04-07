實境節目《嗨！營業中》日前遭爆在台東開錄第2季，班底姚元浩和鬼鬼（吳映潔）今（7日）出席可口可樂台味魔力趴媒體預覽會，問到此事，鬼鬼不斷強調真的不知道，「我是看新聞才知道有錄了一個，說你們（指姚元浩）在台東。」嚇得姚元浩緊張回：「我真的不知道啦」！

鬼鬼、姚元浩今年都希望有戲劇新作品，被問2人可以演情侶嗎？鬼鬼直接打槍喊，我覺得不行會想吐，浩哥比較像哥哥，可以演家人。表示可以演「格殺兄妹」，如果真的拍戲，他倆也不擔心檔期卡到實境節目，姚元浩更笑說，炎亞綸都能拍戲了。

鬼鬼、姚元浩今年都希望有戲劇新作品。（鄭宜熏攝）

姚元浩也透露有關心昔日夥伴楊銘威在《來吧！營業中》的表現，認為將美髮作為實境節目的題材，相當新穎；鬼鬼因這陣子到日本、韓國玩，直言沒有看節目，不敢讓王子、修杰楷動她的秀髮。

此外，鬼鬼去年10月宣布完成凍卵手術，存下24顆新鮮卵子，表示還不急著找精主，由於保存期限為10年，笑說到43歲都有機會。