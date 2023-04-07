氣象局地震報告顯示，今（7）日台東縣近海18時36分發生規模4.7地震，地震深度16.8公里，震央在台東縣近海，於台東縣政府北北東方54.4公里，各地最大震度為台東3級、花蓮3級、南投1級、高雄1級、嘉義1級、雲林1級、台南1級、彰化1級。

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