地牛翻身！18：36台東縣近海規模4.7地震 最大震度3級 18:462023/04/07 中時新聞網 陳駿碩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 氣象局資料顯示，今（7）日台東縣近海18時36分發生規模4.7地震，地震深度16.8公里。（氣象局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 氣象局地震報告顯示，今（7）日台東縣近海18時36分發生規模4.7地震，地震深度16.8公里，震央在台東縣近海，於台東縣政府北北東方54.4公里，各地最大震度為台東3級、花蓮3級、南投1級、高雄1級、嘉義1級、雲林1級、台南1級、彰化1級。 一家4口丟包機場 旅行社找回護照「賠30萬」苦主不接受 他錄取台大這科系 一票學長姐狂勸退！內行反讚：超吃香 2塊油豆腐45元？他氣炸PO文 老闆喊冤案情逆轉 #台東縣 #近海 #18 #7地震 #地牛翻身 也許您會感興趣 推薦閱讀 深夜連2震！屏東規模4.3地震 2分鐘後苗栗規模4.2地震 民眾驚醒 05:072023/04/01 生活 台東近海地震規模3.6 最大震度3級 04:032023/03/31 社會 台東規模4.2地震 最大震度4級 04:142023/04/06 生活 花蓮凌晨0：34規模4.1極淺層地震 最大震度4級 02:482023/04/05 生活 詭異！西部沿海驚現16具浮屍 04:102023/03/30 社會新聞 清明連假成買蛋之旅 台東生鮮超市雞蛋一上架就清空 16:002023/04/03 生活 屏東 台灣祭、三大日音樂節四月接力飆唱 04:102023/03/30 地方新聞 多4具遺體！西部沿海2周漂12具半裸無名浮屍 台南數量最多 14:042023/03/29 社會 站省道12年無人換班 曬到警察制服褪色「他」終於下班了 11:232023/03/31 生活 台東小吃部員工假探親真坐檯 4陸籍女連假遭逮 16:452023/04/02 社會 巴拿馬外海規模6.3地震 震源深度僅12公里 10:042023/04/05 國際 東浪嘉年華越夜越嗨 逾5000人杉原灣熱情搖擺 16:252023/04/02 生活 台東有機及友善農業耕作面積 全台第3 17:372023/04/06 生活 東浪嘉年華feat.尬電 免費接駁安全不掃興 09:002023/03/30 生活 毒品通緝犯好忙 白天躲通緝、夜晚拆機車最終還是被逮 17:562023/03/31 社會 順手買2盒 民眾遊台東成買蛋之旅 04:102023/04/04 地方新聞 人蛇丟包？中南部驚見10多具浮屍 高檢署明召集地檢署協調偵辦 15:212023/03/29 社會 強化地震應變能力 林口區公所今辦災害防救演練 12:252023/03/29 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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