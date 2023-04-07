現代人重視兩性平等，但得知寶寶的性別，對不少父母來說還是充滿驚喜。美國密西根州一個家族去年9月舉行了性別揭曉派對，結果卻讓全家人震驚不已，瘋狂慶祝，因為這是男方家族自1885年來首次有女嬰出生，打破了延續超過一世紀的「男丁魔咒」。

美國晨間新聞「早安美國」報導，基於某種難解的基因之謎，克拉克家族130多年來都沒有人生下女兒，而卡洛琳和安德魯這對小倆口總算為家族帶來了第一個女寶寶。

美國密西根州一個家族睽違138年未有女嬰出生，最近終於打破魔咒。

卡洛琳說，她和安德魯交往時，獲知男友的家族多年未有女嬰出生，當時她半信半疑，還找上男友的父母求證此事。安德魯的家人告訴她，只有伯伯叔叔生過女兒，但沒有直系親屬有過。

她坦言，由於在2021年經歷過一次流產，因此得知再度懷孕時，她只為能擁有一個健康的寶寶而感到高興，並不在乎是男孩還是女孩。結果知道肚子裡是個女孩時，整個家族都感到喜出望外。

這個小女嬰奧黛莉（Audrey）已經在上月17日平安來到人世。在這之前，夫妻倆已經育有一個兒子，接下來期望能看到兩兄妹結伴快樂成長。