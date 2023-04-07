對於近期缺蛋、蛋價高漲的問題，有網友認為，民生基礎物資被政府長期打壓，科技廠一年大賺多少，反觀民生基礎產業有這樣賺過嗎？對此，「Linbay好油」回應，蛋農、蛋商的收入比起大部分的職業來說，算不錯的，但缺點就是沒有人生！就是一直在工作，蛋農規模到還可以請員工，規模不到，就是兩夫妻做到死。

立法院國民黨團6日召開記者會，提出在清明連假期間，訪查通路，發現缺蛋問題依舊嚴重，痛批民進黨政府、農委會主委陳吉仲說好3月底解決蛋荒問題，再次跳票，若不解決缺蛋問題，陳吉仲請趕快滾蛋。

農產品運銷工作業者「Linbay好油」林裕紘日前在臉書披露，過去日本雞蛋在超市一盒10顆，一直都是在100-200日幣之間，當然因為疫情漲起來了，1公斤300日幣等於1台斤180日幣，不是明顯還是比台灣便宜嗎？

有網友留言指出，政府長期打壓這些民生基礎物資，對於這些人的勞動成果是否公平？每個人都會講，在科技廠、跑船的，一年大賺多少，年終幾十個月。而這些傳統產業、民生基礎產業，曾經有這樣賺過嗎? 這些人為什麼要繼續留在這個產業?有沒有想過這個問題？

「Linbay好油」回應表示， 蛋農、蛋商的收入比起大部分的職業來說，算不錯的。但缺點就是沒有人生，就是一直在工作，蛋農規模到還可以請員工，規模不到，就是兩夫妻做到死。網友也認同，「做到死的是絕大多數」！