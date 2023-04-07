36歲韓國男神李昇基前年認愛小6歲女演員李多寅，雖因女方父母被挖出曾捲入詐欺等經濟犯罪案，引發不少爭議，但2人決定攜手共度難關，認愛2年多修成正果，婚禮將於台灣時間今（7日）晚5點在首爾帕納斯洲際酒店舉行，席開70桌，粗估1億韓元（約250萬元台幣），只見李昇基頂著平頭穿上黑色西裝，李多寅則是一襲布滿水鑽的白色婚紗，被繼父李洪憲牽著進場。

李昇基在圈內人緣極佳，婚禮也是大咖雲集， 除了找來劉在錫和李壽根分別擔任上、下部的司儀外，以及李笛演唱祝歌外，國民爺爺李順載也擔任證婚人，包含李敬揆、李相侖、李棟旭、金南佶、柳演錫、李東輝、安恩真、金美淑、ASTRO車銀優、Super Junior銀赫、圭賢和希澈、FTisland李洪基、BTOB陸星材等人，與他曾劇中配對的韓孝周以及李世榮也有出席，賓客多到宛如頒獎典禮。小倆口也在眾人的見證下開心接吻，李昇基當場跪下對著李多寅甜唱自己的代表作〈和我結婚好嗎〉，李多寅也跟著唱了一小段，現場洋溢著粉紅泡泡。

李昇基與李多寅甜蜜婚紗照曝光。（摘自IG帳號gopd0430）

而李昇基婚後也沒忘記粉絲，日前已宣布5月初將展開亞洲巡迴演唱會，台灣站預計在5月21日於台北國際會議中心（TICC）登場，將首度以人夫的身分來台會粉絲。這也是他暌違4年再度訪台，屆時將帶著樂團成員一起來台演出，李昇基也表示：「我很期待能夠在台北和我的粉絲們見面，我希望能夠通過這場演唱會讓粉絲感受到我的蛻變與成長！這將是一場有別以往的演唱會，希望大家都能來。」